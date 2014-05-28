Порошенко попросил у США военной помощи "в виде ленд-лиза" - СМИ

Украина нуждается в поставках оружия и военного снаряжения из США для борьбы с российской агрессией.

Об этом заявил победитель президентских выборов в Украине Петр Порошенко в интервью The Washington Post, передает Lb.ua.

"Я не считаю санкции достаточно мощным сдерживающим фактором. Агрессия (России) может продолжиться", - заявил Порошенко.

Также он добавил, что в нынешней ситуации могла бы помочь военная помощь, наподобие той, что Америка оказывала союзникам в ходе Второй мировой войны (программа ленд-лиз).

Порошенко напомнил высказывание Франклина Рузвельта: "Если горит дом соседа, а у тебя есть садовый шланг, одолжи его соседу".

"Нам нужен новый договор о безопасности, такой же, как ленд-лиз. Мы должны сотрудничать в военно-технической и консультативной сфере. Мы готовы бороться за независимость и должны укреплять вооруженные силы", - заявил Порошенко.

Справка. Ленд-лиз (lend lease) - программа помощи США союзникам во времена Второй мировой войны. Включала поставки оружия, продуктов, нефти и др. на особых условиях.