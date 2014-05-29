Россия хочет уничтожить Украину, но Путин изменит свое мнение - Яценюк

Целью России является уничтожение украинского государства, но президент РФ Владимир Путин изменит свое мнение по этому поводу.

Об этом заявил украинский премьер-министр Арсений Яценюк на Саммите по энергетической безопасности в Берлине в среду, 28 мая, пишет "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Глава правительства, в частности, отметил, что, если Россия "выйдет из игры", ситуация на востоке Украины решится за неделю или две. В то же время, пока Москва поддерживает и финансирует террористов, дает им доступ к украинской территории, это создает огромные трудности.

Яценюк подчеркнул, что Украина находится в очень сложной ситуации, и не существует единственного инструмента решения проблемы. "Есть ряд путей, и ключевой путь для нас - вести мирные переговоры со всеми, кто хочет мира и объединенной страны", - пояснил он.

Глава правительства отметил, что с первых дней пребывания в должности он "четко обращался к востоку Украины с тем, что правительство защитит русскоязычное меньшинство". "И мы это делаем", - заверил Яценюк.

Он напомнил, что правительство заявило о готовности провести децентрализацию власти и наделить полномочиями местную власть: "Это то, чего просит народ Украины. Нам нужно изменить Конституцию, и этот процесс должен быть всеобъемлющим".

С другой стороны, заметил Яценюк, ситуация на востоке страны обостряется. "Грузовики, полные вооружения и тренированных в России бандитов, пересекли украинскую границу со стороны России. Мы обращались в Федеральную таможенную службу России, к российской власти - блокировать границу и не позволять этим бандитам пересекать границу и обострять ситуацию. Но они не сделали ничего", - возмутился премьер.

По его словам, эти бандиты "терроризируют мирное население, убивают невинных украинцев". Поэтому еще один путь, уверен Яценюк, - бороться с террористами: "Это долг каждого государства - защищать своих граждан".

"Призываем Россию и персонально президента Путина осудить террористов, заблокировать границу и поддержать Украину в том, чтобы остановить террористов. Мы понимаем, что главная цель российского режима - уничтожить государство Украина. И мы считаем, что президент Путин изменит свое мнение. Россия подорвала глобальную безопасность, нарушила Устав ООН, аннексировала Крым, захватила территорию независимого государства и поддерживает террористов. И Россия за это ответственна", - подчеркнул Яценюк.

Также он отметил, что в Украине прошли свободные и честные выборы президента.

По его словам, повестка дня правительства - изменить Конституцию, децентрализовать государственную власть, передать полномочия местным органам власти, изменить Бюджетный кодекс и дать украинским регионам дополнительную финансовую поддержку, изменить Налоговый кодекс, улучшить экономическую ситуацию, "рассмотреть любые вопросы, связанные с русскоязычным меньшинством, и другие вопросы, важные для Востока".

"Убежден, что у новоизбранного президента такая же или даже более широкая повестка дня. И мы ответим на любые легитимные вопросы с Востока, поскольку Восток - это очень важная часть Украины" , - добавил Яценюк.

Напомним, на востоке Украины продолжается операция против пророссийских террористов: больше читайте в спецтеме "Главреда".