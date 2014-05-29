Подробности боя в Луганске: террористы сделали "живой щит" из родителей солдат

Стали известны новые подробности штурма воинской части в Луганске, где террористы из батальона "Заря" пытались захватить полк конвоирования осужденных (в/ч 3035). Как оказалось, бойцам Нацгвардии пришлось сложить оружие, потому что террористы сделали "живой щит" из родителей солдат.

Об этом внефракционный нардеп Олег Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.

"Последние новости из Луганска, где террористы штурмовали военную часть Нацгвардии. Впереди себя боевики поставили родителей солдат.

Последние вынуждены были сложить оружие и оставили часть. Офицеры забаррикадировались на 5 этаже помещения и отстреливаются от нападающих. Силы явно не равны", - рассказал Ляшко.

Ранее "Главред" сообщал, что, по официальным данным, Национальная гвардия отбила атаку террористов на воинскую часть в Луганске, потерь нет.

Позже появилась информация, что атака отбита, но среди военных есть один тяжелораненый, а один из нападавших убит.

Фото: informator.lg.ua