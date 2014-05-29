Новые подробности боя в Луганске: Нацгвардия уничтожила 6 террористов - СМИ

Стали известны новые подробности штурма воинской части в Луганске, где террористы из батальона "Заря" пытались захватить полк конвоирования осужденных (в/ч 3035). Как оказалось, боевики потеряли убитыми 6 человек.

Об этом со ссылкой очевидцев сообщает луганский "Информатор".

"Очевидцы сообщают, что со стороны Внутренних войск, которые дислоцируются в воинской части 3035 в районе городка ВВАУШ на данный момент 1 раненый, а со стороны боевиков 6 погибших", - написало издание.

По его данным, первая попытка штурма была около 19:00. Около 30 боевиков в черной амуниции открыли огонь в направлении воинской части, после чего скрылись в посадке и дожидались подкрепления.

Как пишет "Информатор", террористы получили подкрепление – боевиков в сером камуфляже, одинаковых касках и бронежилетах – и повторили атаку. Всего часть блокировали около 200 боевиков.

Ранее "Главред" сообщал, что террористы использовали "живой щит" - родителей гвардейцев, державших оборону в воинской части. Части бойцов пришлось сложить орудие.

Фото: informator.lg.ua