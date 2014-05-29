АТО в Донецке: силовики уничтожили инструктора ФСБ - журналист

В понедельник, 26 мая, во время боя за аэропорт города, который проходил в рамках АТО, украинские силовики уничтожили одного из самых опасных террористов "Донецкой народной республики" - российского наемника Сергея Ждановича. Сообщается, что он был одним из инструктором в Центре специального назначения ФСБ РФ.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

"Как сообщает российский журнал "Спецназ", Жданович - ветеран Афганистана и Чечни, который совсем недавно был одним из инструктором в Центре специального назначения ФСБ РФ. Это элитная воинская часть. 19 мая Жданович прибыл из российского Электрогорска в Ростов-на-Дону, оттуда нелегально перешел границу Украины. 26 мая в аэропорту Ждановича "накрыл" украинский спецназ", - уточняет Бутусов.

Информацию подтвердили пользователи ЖЖ, пишет Укринформ.

"Пришла информация, что от рук врагов погиб наш товарищ Сергей Жданович, офицер ВДВ. Человек прошел Афган, Чечню, был инструктором ФСБ… 19 числа уехал на сборы в Ростов-на-Дону. 26 пал в бою в Донецке", - говорилось в соцсети.

Кроме вышесказанного напомним, в понедельник, 26 мая, террористы из батальона "Восток" попытались захватить международный аэропорт в Донецке, оборудовав в нем свои огневые точки.

После предупреждения силы антитеррористической операции перешли в наступление и начали уничтожать боевиков.

Позже, 27 мая, пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский заявил, что в Донецке в ходе АТО были убиты не менее 200 террористов, однако спецоперация будет продолжиться, пока боевики не будут уничтожены или пока они не сдадутся силовикам.

АТО в Донецке: фото смотрите здесь.

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