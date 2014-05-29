Из-за АТО на Донбассе Россия остановила отвод войск от украинской границы – СМИ

Российские войска все еще остаются на границе с Украиной. Отвод 15-тысячной группировки, о котором накануне президентских выборов в Украине заявил президент РФ Владимир Путин, осуществлен не в полной мере.

Об этом со ссылкой на источник Генштабе ВС РФ сообщает РБК.

Как пишет агентство, на полигонах в сопредельных с Украиной областях остаются несколько тысяч российских военнослужащих и значительное количество боевой техники. План отвода войск пересмотрен из-за ужесточения антитеррористической операции на Донбассе.

Ранее "Главред" сообщал, что глава Госпогранслужбы Николай Литвин рассказал об "особенностях" отвода российских войск. По его словам, Россия отводит свои войска от украинской границы частично, оставляя возможность быстро вернуться.