Яценюк не ждет от Путина ничего хорошего: наши цели расходятся

Премьер-министр Арсений Яценюк назвал задачи украинской власти и признался, что не ждет ничего хорошего от президента России Владимира Путина.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild, пишет Инопресса.

В частности, глава правительства уверен, что "все, что должен сделать новый президент (Петр Порошенко - ред.), было озвучено людьми на Майдане: Украина должна остаться единой, обрести новое качество государственной власти, пройти через целый ряд крайне тяжелых преобразований и стать частью Европы, причем не на бумаге, а в жизни".

При этом собственное политическое будущее Яценюка, по его словам, не волнует. "Мне важно будущее моей страны", - заверил премьер.

Говоря об отношениях с Россией, он отметил: "От Владимира Путина я, к сожалению, не жду ничего хорошего".

"Из-за России и ее агрессии на нашей территории, оккупации Крыма, поддержки террористов и сепаратистов на востоке Украины оказалась разрушена система европейской безопасности и подорвано международное право", - пояснил Яценюк. На его взгляд, цель Путина - восстановление Советского Союза через образование Таможенного союза. "Здесь наши цели кардинально расходятся: в Европе нет места для новой Берлинской стены", - подчеркнул премьер.

Помимо этого, беседа касалась цены на российский газ. Тут, пояснил Яценюк, "есть два варианта: мы договариваемся с Россией насчет честных и справедливых рыночных условий, при которых Россия будет продавать свой газ как товар, а не использовать его в качестве нового политического ядерного оружия. Или же Украина 29 мая подаст в международный суд на "Газпром".

"Увеличение цены на газ для Украины вдвое только по той причине, что Украина, будучи суверенным государством, приняла самостоятельное решение и подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, будет иметь последствия для концерна-монополиста. Если же нам все-таки удастся договориться по цене, мы в течение десяти дней выплатим все наши долги. Мы это уже публично заявили на весь мир", - добавил премьер.

Напомним, накануне Яценюк заявил, что цель России - уничтожить украинское государство, но выразил уверенность, что Путин изменит мнение по этому поводу.