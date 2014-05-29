В ЦИК посчитали все голоса: Порошенко набрал 54,7%

В ЦИК обработали 100% протоколов – по результатам подсчетов Петр Порошенко набрал 54,7% голосов и победил уже в первом туре выборов.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В целом, за Порошенко отдали свои голоса 9 миллионов 856 тысяч 911 украинцев – политик стал победителем во всех областях Украины.

Второе место заняла Юлия Тимошенко с результатом 12,81% - за нее проголосовали 2 309 812 украинцев.

На третьем месте – Олег Ляшко с результатом в 8,32%, за него отдали голоса полтора миллиона украинцев.

Четвертый – Анатолий Гриценко: 5,48%, 989 028 голосов.

Сергей Тигипко набрал 5,23%, Михаила Добкина поддержали 3,03%, Вадима Рабиновича – 2,25%, Ольгу Богомолец – 1,91%.

Петра Симоненко поддержали 1,51% избирателей, Олега Тягнибока – 1,16%, Дмитрия Яроша – 0,7%.

Остальные кандидаты набрали менее полупроцента голосов.

Благодаря своему результату, Петр Порошенко стал победителем президентских выборов уже в первом туре.

Итоговая явка на выборах, состоявшихся 25 мая, составила 59,57%.

Отметим, что инаугурацию Порошенко будут отмечать в центре Киева - на Майдане Независимости