В батальоне "Азов" говорят о тысячах российских боевиков: сброд со всего бывшего СССР

Украинскую границу в Донецкой и Луганской областях, где силовики проводят антитеррористическую операцию, незаконно пересекли 4,5 тыс. боевиков из России.

Об этом заместитель командира батальона "Азов" Ярослав Гончар рассказал на пресс-конференции в УНИАН.

"В целом, по тем, что есть у меня, данным, на территорию Донецкой и Луганской областей незаконно проникли около 4,5 тыс. боевиков из России", - сказал он.

"Эти боевики - это сброд со всего бывшего Советского Союза", - считает Гончар.

"Ситуация сложилась таким образом, что граница у нас незащищена, этот сброд имеет возможность пересекать границу нашего государства", - констатировал зам комбата "Азова".

Ранее "Главред" сообщал, что комбат "Донбасса" Семен Семенченко заявил: террористы проводят ротацию своих групп. В одном только Новоазовском районе в день просачивается до 15 человек. Сейчас основную ударную силу сепаратистов составляет бывшая крымская "Альфа", "Беркут" и чеченские боевики.