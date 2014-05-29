Боевики, которые сбили украинский вертолет под Славянском, уничтожены

Группа боевиков, причастных к обстрелу вертолета Ми-8 Национальной гвардии под Славянском Донецкой области, уничтожена.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии, пишет УНИАН.

"В ответ на действия террористов силами АТО был осуществлен артиллерийский и авиационный обстрел территории, с которой велся огонь, в результате группа преступников, причастных к обстрелу, была уничтожена", - заявили силовики.

До этого в пресс-службе Нацгвардии сообщили, что под Славянском сегодня около 12:30 в районе проведения АТО во время разгрузки продуктов питания на четвертый блокпост террористы сбили вертолет Ми-8.

В ведомстве подчеркнули, что в результате обстрела погибли 12 человек.