Тимошенко поздравила Порошенко с победой на выборах: пообещала помогать

Сегодня, 29 мая, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила Петра Порошенко с победой на выборах президента Украины, а также пообещала ему помогать.

Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Украинцы сделали свой выбор, и я его уважаю. Я приветствую нового президента с победой на выборах. Народ дал ему большой кредит доверия, который нужно оправдать, и у нового главы государства есть для этого все возможности и полномочия", - отметила Тимошенко.

"Наша страна находится в трудной ситуации. Заострять ее политическими противостояниями сейчас нецелесообразно. Поэтому ради мира, ради воплощения в жизнь идеалов Майдана моя команда готова помочь новому президенту Украины", - заверила лидер "Батькивщины".

При этом она добавила, что партия "Батькивщина" и фракция будут пристально контролировать действия новой президентской команды.

Ранее сообщалось, что церемония инаугурации Петра Порошенко на пост президента Украины состоится в субботу, 7 мая.

До этого стало известно, что она состоится на Майдане Независимости в Киеве, на котором пройдут торжественные мероприятия.

Кроме вышесказанного добавим, что в ЦИК уже обработали 100% протоколов - по результатам подсчетов Порошенко набрал 54,7% голосов и победил уже в первом туре выборов.

В целом, за Порошенко отдали свои голоса 9 миллионов 856 тысяч 911 украинцев - политик стал победителем во всех областях Украины.

Второе место заняла Юлия Тимошенко с результатом 12,81% - за нее проголосовали 2 309 812 украинцев.