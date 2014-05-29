На Луганщине террористы на восьми "КамАЗах" окружили силовиков: идет бой

Сегодня, 29 мая, в городе Александровске (Луганская область) террористы, вооруженные автоматами, пулеметами и гранатометами, на восьми автомобилях "КамАЗа" окружили подразделение Нацгвардии и пытаются его захватить.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии, отметив, что бой начался около 16:30.

"Правоохранители сопротивляются. Идет ожесточенный бой", - сообщили в ведомстве.

Кроме вышесказанного напомним, вчера, 28 мая, террористы из батальона "Заря" пытались захватить полк конвоирования осужденных (в/ч 3035) в Луганске.

Позже стали известны новые подробности штурма воинской части в Луганске. Как оказалось, боевики потеряли убитыми шесть человек.

До этого "Главред" писал, что боевики использовали "живой щит" - родителей силовиков, державших оборону в воинской части. Части бойцов пришлось сложить орудие.

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