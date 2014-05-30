АТО на Донбассе будет намного активнее, но продлится минимум несколько недель - эксперты

С избранием новым президентом Украины Петра Порошенко можно ожидать более решительного и эффективного проведения антитеррористической операции на Донбассе, считают опрошенные "Главредом" эксперты. Свои надежды на успехи силовиков они связывают и с тем, что после появления верховного главнокомандующего будет существенно улучшена координация АТО, и с тем, что сами военные за последние месяцы накопили немало знаний и опыта, как себя вести во время боевых действий.

По прогнозам экспертов, активная фаза АТО продлится еще, как минимум, около трех недель. Однако быстро вернуть покой Донецкой и Луганской областям не удастся, признают они. Российские диверсанты и дальше смогут прорываться на территорию Украины, кроме того, потребуется значительный период для налаживания диалога с местными элитами и населением, демилитаризации региона и так далее.

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский:

Общий результат антитеррористической операции я не могу оценить, как полностью эффективный или в полной мере соответствующий тем ожиданиям, которые на АТО возлагались. Но есть точечные моменты, свидетельствующие о начале положительного процесса. Это связано, во-первых, с приобретением опыта нашими военными и с повышением готовности идти на более решительные и радикальные действия в отношении террористов.

Во-вторых, это связано с политической составляющей, в том числе и с появлением нового президента. Сама определенность в том, что легитимный президент будет, и что уже в ближайшие дни состоится инаугурация, дала конкретный сигнал о том, что все действия силовиков, которые были до этого момента, не забудут – и положительные, и отрицательные. Это должно было подстегнуть руководящий состав к действиям.

В-третьих, до этого момента АТО проводилась в условиях подготовки к выборам, когда политические силы даже если и шли на диалоги, то смысл диалогов был в пропаганде или агитации за программу определенного кандидата в президенты, то есть, население этого региона было, прежде всего, электоратом. После выборов появились стимулы для политиков консолидироваться и выступать с единой позицией.

Что касается дальнейшего хода АТО, решительные действия и ведение переговоров необходимо будет осуществлять параллельно и очень согласованно по времени. Наши силовики отделили радикалов от массы населения, и с этой массой необходимо уже с первого дня начинать работать. Власть должна стать аттрактором, притягательным центром для граждан, которые отделены от радикалов. Потому что соединение радикалов и населения способствует проникновению радикальных идей в массы, и тогда становится очень трудно работать.

Однако нужны какие-то новые идеи, а не просто отделить и о чем-то разговаривать. Необходимо разговаривать о будущем Украины, и разговаривать с представителями территориальных громад, которым мы в будущем собираемся передать полномочия.

С радикалами же не о чем вести переговоры. Они транслируют те посылы, которые идут из Кремля. А это – не переговорная позиция. Переговариваться можно о тех проблемах и потребностях, которые существуют на сегодня, и вместе искать пути выхода, которые бы устраивали всех. Как об этом говорить с радикалами? Если бы там были какие-то прогрессивные идеи – другое дело. А так, среди радикалов – люди, которые выдвигают априори невыполнимые условия.

Директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков:

Порошенко будет действовать очень решительно, и антитеррористическая операция сейчас будет проводиться по нарастающей. К большому сожалению, эта нарастающая будет значить увеличение количества жертв, в том числе, среди мирного населения (так как сложно определить, кто там среди военных).

О договоренностях с представителями востока Порошенко задумается уже после того, как увидит, что АТО принесла положительный результат. А это будет зависеть от того, какие ресурсы ему сейчас удастся подключить. Именно военные ресурсы, а не экономические и политические.

Для того, чтобы сделать то, что Порошенко запланировал, ему понадобится две-три недели, а то и месяц. Если инаугурация пройдет вовремя (она назначена на 7 июня - ред.), то, как минимум, еще две недели после этого будет активизированная фаза АТО. До этого была активная стадия перед выборами, а теперь уже – активизированная, с применением авиации и т.д. (отметим, что авиация уже применяется против террористов, в частности, в Донецке - ред.)

Смогут ли воспринимать люди Порошенко как президента в случае жертв среди мирного населения (напомним, силовики подчеркивают, что пытаются не допустить жертв среди мирных жителей, кроме того, это подтверждают их сдержанные действия - ред.)? Люди у нас не являются субъектом политического процесса. Им может кто-то нравиться, кто-то – нет, но договариваться будет элита юго-востока, которая пойдет на диалог с Порошенко. Это – реалии не только нашей, но и мировой действительности.

Доктор политических наук, заведующий отделом этнополитики и внутреннеполитической безопасности Национального института стратегических исследований Максим Розумный:

Теперь АТО будет проводиться более скоординировано и профессионально, с учетом того опыта, который был приобретен на протяжении последних месяцев. В этом смысле показательно заявление Петра Порошенко о том, что такая операция должна длиться не месяцами, а часами. Это очевидные вещи, когда мы говорим о центрах вооруженных групп, которые захватили здания, контролируют города. Складывается впечатление, что украинские силовые структуры должны были бы иметь необходимые ресурсы (и кадровые, и технические), чтобы нейтрализовать эти центры. Почему этого не делали раньше, почему не делается это сейчас, почему вместо этого ведется позиционная борьба с выдвижением не очень профессиональных и подготовленных групп вроде Национальной гвардии или резервистов (пример – трагический случай под Волновахой, где были плохо обученные люди, которые не понимали, как нужно действовать)? Это другой вопрос.

Петр Порошенко создаст единую систему координат (сейчас она вроде и есть, но пока что недостаточно эффективная). Благодаря этому будут разграничены функции, будет параллельно вестись политический и персональный диалог со всеми группами: от предпринимателей до бюджетников и активистов, которые не взяли в руки оружие и выдвигают какие-то требования власти. А параллельно с этим более профессионально будут подавляться вооруженные группы диверсионных и террористических групп. Эти процессы будут происходить параллельно и более результативно.

Переговоры нужно вести со всеми, с кем их вести целесообразно, но, конечно же, с разным предметом переговоров. Даже с вооруженными группами, "стрелками" и луганскими группами следует вести переговоры, но предметом должно быть сложение оружия и прекращение их деятельности. А что касается других групп (руководства самопровозглашенных "республик") – с ними переговоры должны вестись о порядке и способе прекращения их деятельности (то ли они сами принимают решение о ликвидации этих "республик", то ли как-то иначе). Если говорить о трудовых коллективах и населении, то должен быть социальный диалог между киевской центральной властью и местными областными и районными советами.

Насколько быстро все это закончится? Это будет зависеть от тактики и стратегии Российской Федерации и плана той гибридной войны, которая ведется против Украины. Сегодня уже очевидно, что мы имеем дело не с классической агрессией, а с государственно-частным партнерством в сфере военных действий, когда вооруженные отряды не являются регулярными армейскими частями. Даже после того, как позиция России станет мягче, и даже после признания ею украинской власти и суверенитета Украины над Луганской и Донецкой областями, российские олигархи или секретные бюджеты спецслужб, или "Семья" вряд ли прекратят финансировать и засылать сюда диверсионные группы.

Это все, вероятно, будет продолжаться, временами активнее, временами пассивнее. Но за летние месяцы контроль органов единой системы власти в Украине все-таки, на территории Луганской и Донецкой областей будет восстановлен. А в дальнейшем придется иметь дело с диверсионными группами, которые будут в подполье, в нелегальном положении.

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак:

То, что выборы прошли успешно и признаны всем демократическим миром, в определенной степени развязало руки украинской власти. И России не останется ничего, кроме как признать легитимность украинской власти. Это позволило проводить антитеррористическую операцию более решительно. Думаю, что новая власть не откажется от решительного проведения АТО, и это будет правильно. Потому что с людьми, действующими на Донбассе, можно разговаривать только языком силы.

Нужно ли переводить АТО в общевойсковую операцию с использованием танков, артиллерии и т.д., или же нужны точечные действия? Мое личное видение: общевойсковую операцию проводить не стоит – все-таки, нужно улаживать ситуацию точечной ликвидацией этих структур.

Только военными методами проблему не решить. Тут нужны серьезные социальные программы для населения этого региона. Ведь почему именно на Донбассе все случилось, почему именно здесь так поддержали пророссийскую позицию и взялись за оружие? Донбасс иногда называют "депрессивным регионом", но я бы назвал его сложным в том смысле, что значительная часть здешнего населения была занята тяжелой работой (шахтеры) или трудом на заводах олигархов, а часть населения связана с наполовину криминальным миром (занималась контрабандой и т.д.). Тот факт, что в рядах террористов оказались бывшие правоохранители, – свидетельство того, что они когда-то были связаны с уголовным миром и сотрудничали с ним. Социальный аспект преодоления этого кризиса должен состоять в том, чтобы предложить этим людям какие-то приемлемые варианты вместо контрабанды и прочего.

Для чего нужна более активная АТО? Для того чтобы выбить из Украины неукраинские элементы: разведывательно-диверсионные группы России и российских наемников. Первая категория людей – это около 3% от общей массы, вторая категория – до 15%. Все остальное – это украинцы. Украинцы, с которыми нужно работать. К тем, кто уже стал преступником, подход один. Но есть люди, которых мы называем сепаратистами, но которые ушли из этих группировок, имея сомнения. Эта часть должна быть возвращена к нормальной жизни. А оружием мы этого не сделаем.

Активная фаза сопротивления террористов может продолжаться еще до трех недель, в случае если очень активно будут работать властные структуры. Когда за эти три недели наемники и российские офицеры поймут, что им пора бежать, возвращаться к себе домой, а не продолжать тут деятельность, когда здесь останутся только украинские сепаратисты, тогда возвращение к стабилизации будет вопросом времени (возможно, длительного). На это может уйти и полгода, и больше времени. Все будет зависеть от того, насколько будут соединены "кнут" и "пряник", карающие меры с предложениями по нормализации ситуации.

Что сейчас необходимо изменить в подходах к АТО? Во-первых, необходимо усилить мотивацию наших силовиков. Должны быть предусмотрены награды, льготы, материальные поощрения и компенсация, в том числе жилье.

Во-вторых, необходимо усиление подготовки. Сегодня мы видим, что и в планах АТО, и в координации есть существенные проблемы. А еще большие проблемы есть на уровне командиров подразделений и батальонов, которые часто демонстрирует незнание элементарных вещей. В этом нужна жесткая вертикаль контроля, инструктажей, нужно привлечение людей, имеющих опыт, для того, чтобы с этими командирами проводить занятия, дополнительные организационно-учебные мероприятия. Можно пригласить опытных людей в качестве инструкторов, которые будут помогать советами, говорить, что нужно делать для организации военного боя.

Это две рекомендации относительно того, что необходимо на данный период.