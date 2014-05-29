Штурм боевиками воинской части на Луганщине: взорвались боеприпасы, опубликованы фото

Во время штурма боевиками воинской части в поселке Александровка, Луганской области, прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщила глава пресс-службы Луганского МВД Татьяна Погукай на своем Facebook.

"Только что, позвонили из ВЧ №3035 и сообщили о том, что в п. Александровка, где дислоцируется часть подразделения воинской части (срочники и контрактники), около 30-40 минут шел бой между военнослужащими воинской части и вооруженными боевиками, которые пытаются захватить воинскую часть", — написала она.

По данным Погукай, во время боя, в результате прямых попаданий в склад вооружения, сдетонировали боеприпасы и произошел взрыв.

При этом никакой информации о пострадавших пока нет.

Напомним, сегодня, 29 мая, террористы на Донбассе провели несколько атак на украинских силовиков.

Так, на горе Карачун под Славянском был подбит транспортный вертолет Ми-8, погибли 12 человек, среди них - генерал Сергей Кульчицкий.

Позже в Харьковской области, недалеко от Изюма, террористы из засады обстреляли колонну украинских силовиков: в результате один солдат погиб, есть раненые.

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