Путина не пригласили на инаугурацию Порошенко

Украина не приглашала президента РФ Владимира Путина на церемонию инаугурации Петра Порошенко.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает телеканал "Дождь".

Песков отметил, что "такой поездки в его (Путина - прим. ред.) графике сейчас нет".

В то же время пресс-секретарь президента РФ сообщил, что обращение так называемой "Донецкой народной республики" с просьбой о вхождении в состав РФ и об оказании помощи в Кремле не получали, но Путин об этом осведомлен.

Песков также заверил, что Россия "обязательно" окажет гуманитарную помощь жителям востока Украины.

Так он ответил на вопрос о помощи самопровозглашенной ДНР.

Будет ли оказана региону военная помощь, Песков сказать затруднился, отметив, что "об этом нужно спросить самих военных".

Как известно, накануне МИД России предложил восточным регионам Украины гуманитарную помощь и призвал власти Украины помочь в ее "срочной доставке".

Украинский МИД в ответ порекомендовал Кремлю отправить эту помощь в оккупированный Крым.

Напомним также, что инаугурация новоизбранного президента Украины Петра Порошенко намечена на субботу, 7 июня.