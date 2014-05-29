Арбузова объявили в розыск - СМИ

МВД объявило в розыск бывшего первого вице-премьера и экс-главу Нацбанка Сергея Арбузова.

Об этом со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах передает УНИАН.

По данным источника, сейчас Арбузов объявлен во внутриукраинский розыск, поскольку судом в отношении него еще не вынесено решение об избрании меры пресечения.

Напомним, 23 мая Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины заявило об объявлении Арбузова в розыск.

Так, по данным пресс-службы ГПУ, постановление о розыске направлено в Министерство внутренних дел Украины для выполнения.

Экс-глава Нацбанка Украины подозревается в растрате почти 120 млн. грн государственных средств при создании телеканала БТВ.

Бывшему председателю НБУ сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Также проверяется причастность других служебных лиц НБУ к совершению противоправных действий.