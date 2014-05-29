На Донбассе за последние 20 дней ранены семеро детей

В Донецкой области за последние 20 дней огнестрельные и осколочные ранения получили семеро несовершеннолетних детей.

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой ОГА, передает УНИАН.

По данным медиков, трое детей были ранены в Славянске.

9 мая 12-летний ребенок получил огнестрельное ранение брюшной полости и плечевого сустава во время прогулки. Сейчас ребенок выписан домой, его состояние удовлетворительное.

26 мая 13-летняя девочка получила осколочное ранение ноги. Получила медицинскую помощь в полном объеме.

28 мая 4-летний ребенок во время прогулки с бабушкой получил осколочное ранение мягких тканей левого предплечья. После оказания медицинской помощи ребенок получает амбулаторное лечение, состояние удовлетворительное.

Еще четверо несовершеннолетних пострадали в других городах области.

В Макеевке 17 мая семилетний ребенок на автобусной остановке получил огнестрельное ранение правого голеностопного сустава. Его доставили в больницу Макеевки, оказали медицинскую помощь. На третий день ребенка перевели в областную детскую клиническую больницу. На сегодня его состояние удовлетворительное, отмечается положительная динамика.

В Горловке 24 мая девушка 17 лет получила пулевое ранение грудной клетки. Ее госпитализировали в хирургическое отделение городского территориального медицинского объединения "Семья и здоровье", где она находится по настоящее время. На сегодня его состояние удовлетворительное.

15-летний житель села Мариновка Шахтерского района 25 мая ехал в автомобиле, который расстреляли у блокпоста города Снежное. Мальчика доставили в областную детскую клиническую больницу с проникающим ранением брюшной полости с многочисленными ранениями кишечника, где оперативно прооперировали. Его состояние сейчас остается тяжелым.

Напомним, ранее руководство АТО неоднократно подчеркивало, что украинские силовики никогда и ни при каких остоятельствах не откроют огонь по мирным жителям.

В то же время неоднократно фиксировались факты применения террористами оружия, в том числе тяжелого, против мирных жителей разных городов Донбасса.

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