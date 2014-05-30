Раненые под Волновахой военные рассказали, как их расстреливали боевики

Украинские военные, воевавших под Волновахой, рассказали, что стреляли не на поражение, а в воздух или по ногам террористов, ведь в Украине не объявлена война.

Сейчас бойцы, которые родом с Волыни, находятся в местном госпитале, пишет "Волынская правда".

По данным информагентства, они рассказали, что на них напали ночью, когда они спали в палатках. Дежурил только наряд.

Они не до конца устроили блокпост, утром должны были привезти колючую проволоку. Не могли качественно отстреливаться, ведь в Украине не объявлена война.

Они стреляли в воздух, по ногам, кто куда, ведь атака была внезапной.

На поражение не стреляли. Раненых добивали снайперы, которые притаились с двух сторон в лесу. Раненых с места расстрела забирали "скорые" и автомобили местных жителей.

Сначала им оказали медицинскую помощь в больнице Волновахи, после вертолетами отправили в Днепропетровск. Затем автобусом перевезли на Волынь.

По словам главного врача военного госпиталя, ведущего хирурга Александра Хоменко, у ребят - огнестрельные ранения. Состояние их на данный момент удовлетворительное. У них больше проблемы психоэмоционального состояния. С ними работает психолог, говорит врач.

Бойцы также рассказали, что командиры перед тем их успокаивали, что ничего страшного с ними не случится.

Нападение произошло на третий день пребывания в Донецкой области.

Как известно, 22 мая террористы напали на пост украинских военных. В результаты боя террористы убили 16 человек, 32 - были ранены.