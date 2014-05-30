ДТП на Киевщине: локомотив протаранил автобус, есть погибшие и раненые

30 мая, ночью, в г. Белая Церковь Киевской области на регулируемом железнодорожном переезде, водитель микроавтобуса Mercedes Vito столкнулся с локомотивом товарного поезда.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, автомобиль выехал на закрытый шлагбаум.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека и 4 человека пострадали, которые были госпитализированы в Белоцерковскую городскую больницу с состоянии средней тяжести.

Напомним, 4 феврале на Сумщине маршрутку протаранила электричка. 12 пассажиров маршрутки погибли, еще шесть были госпитализированы.



Водителю предъявлено обвинение по п. 2 ст. 286 Криминального кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, которое повлекло смерть потерпевшего или нанесение тяжелых телесных повреждений". Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.