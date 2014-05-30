Тымчук рассказал, куда идут американские сухпайки

В Интернете продают американские сухие пайки, присланные в виде военно-технической помощи Минобороны Украины, вместо того, чтобы выдавать их бойцам антитеррористической операции.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В Минобороны очень обижаются, когда мы говорим о крайней коррумпированности в армии (если бы только в ней). Но вот наши ребята в зоне АТО рассказывают, что вместо обещанных американских сухпайков их кормят "отечественными" сухарями. И тут же становится понятным, куда американская помощь идет (см. скрин). Ну скотство, честное слово.

Мы беремся вплотную за эту тему, поскольку "промежуточных звеньев" в распределении помощи немного, и при желании Минобороны легко бы выявило воров в своих рядах (понятно, если бы захотело - в чем есть большие сомнения)", - написал Тымчук.

По его словам, в США подобная продукция в супермаркетах не продается, это чисто заказ военного ведомства США.