Террористы Луганщины отпустили четырех наблюдателей ОБСЕ

В Луганской области боевики освободили четверых представителей ОБСЕ.

Об этом заявил лидер так называемого "Народного фронта" в Луганской области Алексей Чмиленко, пишет "Интерфакс".

"Действительно группу из четверых представителей ОБСЕ задержали накануне, затем доставили в Луганск и проверили документы", - сказал он.

"Когда подтвердилось, что они - действительно представители международной организации и не занимаются организацией провокаций, было решено вынести им предупреждение, чтобы больше без соответствующей документации и сопровождения они не ездили", - подтвердил Чмиленко.

По его словам, что в настоящее время группа представителей ОБСЕ свободна.

Как известно, 27 мая специальная миссия наблюдателей ОБСЕ в Украине утратила связь с одной из групп, работающих в Донецкой области.