Політолог Ігор Попов: є єдина можлива технологія боротьби з сепаратистами

На сайті "Главред" відбувся чат із президентом аналітичного центру "Політика", політологом Ігорем Поповим. Спілкуючись із читачами, він пояснив успіх Петра Порошенка на президентських виборах, розповів, хто сформує опозицію до нього у парламенті, як може змінитися розклад політичних сил у Раді після позачергових виборів, скільки ще триватиме гостра фаза конфлікту на Донбасі, а також коли Кремль дасть спокій Україні.

Подаємо стенограму чату з Ігорем Поповим.

AndrewYashchuk: Як Вам такий варіант виборів до Верховної Ради? Буде п'ять округів: Західний, Східний, Південний, Північний і Центр. В усіх округах депутатів обирають на п'ять років. Але! В 2014 обирають тільки з Заходу, скажімо, у 2015 році на Сході, і так по колу. Оскільки вибираємо партії, вони постійно "на виборах" і мусять щось робити для народу – інакше в якомусь окрузі переможе опозиція.

Ігор Попов: Схожа система працює на виборах Конгресу США, і вона підтвердила названі Вами позитиви. З іншого боку, така новація створить серйозні проблеми для української Верховної Ради. У випадку постійного оновлення депутатського корпусу на 20% наші парламентські коаліції будуть регулярно розпадатися, тому що, як правило, наші коаліції формуються з мінімальним запасом голосів депутатів. В той же час, в Україні хронологічно розведені вибори Верховної Ради, президента і депутатів місцевих рад, що також не дає партіям забувати про свої обіцянки.

klim_52: Чем вы объясняете столь большой успех Порошенко на выборах? Не ждет ли через время нас такое же большое разочарование?

Ігор Попов: Петро Порошенко опинився у правильному місці у правильний час. Ще півроку тому лідерами симпатій виборців були Янукович, Кличко та Яценюк, яких потім не виявилося у виборчому бюлетені 25 травня. Образ Порошенка поєднує в собі сподівання на встановлення громадянського миру та економічний розвиток країни. Порошенко зумів досягти навколо своєї кандидатури консенсусу еліт, як всередині країні, так і на Заході. Особливо вдалою була його виборча кампанія останніх трьох тижнів, коли заклик обрати президента в першому турі підтримала більшість виборців.

На жаль, ніякий чарівник не зможе здолати всі українські проблеми швидко та без втрат. І тому найближчим часом виборці відчують розчарування, а до кінця року рейтинг президента може впасти навіть вдвічі.

klim_52: Как бы вы оценили эффективность АТО? Изменится ли в ней что-то после избрания президента? Готов ли Порошенко, по-вашему, действовать жестче?

Ігор Попов: За останні місяці українські силовики значно підвищили ефективність власне військових та поліцейських операцій. Та лише одними силовими методами подолати конфлікт на Донбасі неможливо. Міжнародний досвід різних країн від Північної Ірландії до Шрі-Ланки дає нам єдину можливу технологію боротьби з сепаратистами. Необхідно розділити бойовиків, сепаратистів та співчуваючих їм мирних громадян. З двома останніми категоріями можливий і необхідний політичний діалог. В іншому випадку бойовики будуть постійно отримувати підтримку населення та поповнення у своїх лавах. Від Порошенка я очікую більш продуктивних переговорів із Ахметовим, Колесніковим та міськими головами на Донбасі.

klim_52: Ваш прогноз относительно дальнейшего развития событий на Донбассе. Когда там будет восстановлен покой, или Украина таки получит второе Приднестровье, как полагают некоторые ваши коллеги?

Ігор Попов: На жаль, гостра фаза конфлікту буде тривати як мінімум до кінця року. Спокій у цьому регіоні запанує лише у випадку проведення системних результативних реформ у Києві, коли пересічні жителі Донбасу повірять новій владі і нарешті скажуть, що їх почули. У разі проведення Києвом помилкової політики реальними залишаються і варіанти створення невизнаних держав на території Донбасу, і приєднання цих територій до Російської Федерації.

Konn: Які політичні сили ризикують не потрапити до парламенту в разі виборів до ВР вже цього року, на які чекає забуття? І, до речі, думаєте, нинішні депутати допустять проведення виборів цьогоріч (адже для них ціна велика – можуть вже більше й не потрапити до стін парламенту)?

Ігор Попов: Результати президентських виборів є показовими. Український народ поставив низьку політичну оцінку чинним політичним елітам. І в разі позачергових виборів до парламенту Рада може оновитися на 2/3. На базі фракції "УДАР" буде створена нова велика частково номенклатурна партія підтримки Порошенка. Партія регіонів розділиться на проросійське та ліберальне крило, які боротимуться між собою за потрапляння до парламенту. "Батьківщина" втратить половину депутатів, але ті, що залишаться, будуть претендувати на ядерний електорат Тимошенко. Базуючись на результатах президентських виборів, у новому парламенті можуть з'явитися фракції "Радикальної партії" Олега Ляшка та "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка.

Розуміючи слабкі шанси потрапити до нового складу парламенту, на сьогодні більшість народних депутатів саботує будь-які кроки по розпуску нинішньої ВР.

tv_tv: Пане Ігоре, чому Рада не поспішає знімати недоторканість з таких, як Царьов? Навіщо його там лишають?

Ігор Попов: Я критикував політичний тиск минулої влади на депутатів Власенка, Маркова та інших. Але, на жаль, їх позбавили депутатських повноважень. Нова влада не повинна повторювати помилок старої і повинна використовувати механізм зняття недоторканості лише за кримінальні злочини. На жаль, свого часу фактично дозволили втекти Лозинському. Правоохоронні органи мають задокументовані факти корупції за участю окремих народних депутатів, проте чомусь це не стає підставою для зняття з них недоторканності.

Dinka: Ігоре, скажіть, будь ласка, відверто, чи бачите (чи вірите), що українські політики справді змінилися після пролитої на Майдані крові, після трагічних подій, що тривають і досі на Донбасі? Чи бодай трошки вони почали дослухатися до народу, відчувати відповідальність, боятися красти і жити по-старому? Тільки щиро, будь ласка. Дякую за відповідь.

Ігор Попов: Щиро: політики змінилися. Але, на жаль, не всі, несуттєво і не безповоротно. Тому революція гідності має бути продовжена шляхом запровадження нових механізмів прозорості, контролю та підзвітності влади.

y-grek: Чи є у Тимошенко майбутнє у великій політиці?

Ігор Попов: Ще три місяці тому Юлія Тимошенко могла зайняти нішу морального авторитету української нації, яку вона заслужила боротьбою з антинародним режимом та перебуванням у в'язниці. Проте вона обрала активну політичну діяльність і програла. Зараз вона повинна прийняти складні для себе рішення. Але я не прогнозую її повернення на найвищі посади в державі. Вона, ймовірно, отримає мандат народного депутата України. І, до речі, її кандидатура була першою у виборчому списку "Батьківщини" на виборах до чинного парламенту. Саме тому в разі ухвалення певних рішень ЦВК та судами, вона може отримати мандат народного депутата навіть без нових виборів.

y-grek: Чи вважаєте ви доцільним проведення виборів до ВР вже цього року? Чому?

Ігор Попов: Це доцільно, необхідно та технологічно можливо. Найбільш реальний шлях – це оголошення про припинення діяльності діючої коаліції у ВР наступного дня після інаугурації президента. Після цього депутати повинні відмовитися від формального створення нової коаліції. В такому випадку вже на початку липня у президента з'явиться право розпуску парламенту, а нові вибори можна провести 14 або 21 вересня. Протягом місяця роботи до розпуску Рада повинна ухвалити необхідні кадрові рішення, прийняти новий закон про вибори та інші першочергові закони.

y-grek: Про які симптоми, наявні в українського суспільства, свідчить настільки високий відсоток підтримки Ляшка?

Ігор Попов: Високий результат Олега Ляшка – це сигнал іншим політикам, що виборець хоче не лише чути гарні заяви й обіцянки, але бажає від політиків реальних результативних дій. Саме Ляшко особисто приїжджає в ті регіони, де потрібна допомога всеукраїнського політика. Він відновлює справедливість на сесіях місцевих рад, він особисто ламає паркани, які заважають громадянами проходити до місць відпочинку. Він ловить та допитує лідерів сепаратистів на Донбасі.

Інша причина успіху Ляшка – це використання новітніх інтернет-технологій. У США вибори 2008 року стали переламним моментом, коли соціальні мережі зробили відчутну різницю в результатах. Так само в 2014 році на українських виборах комунікація через соцмережі значно додала результату окремим політикам. Ляшко має більше 120 тисяч підписників у Фейсбук і сам відповідає на звернення у соцмережі. Свої вчинки він "викладає" у YouTube, а його сайт є не лише підрозділом прес-служби, але й інструментом залучення та координації волонтерів.

Inga: Пане Ігоре, як сталося так, що Майдан начебто стояв в тому числі й за те, щоб відділити олігархів від політики, а у підсумку в президенти громадяни Україні, й ті, що були на Майдані зокрема, обрали олігарха?

Ігор Попов: Один із викликів для нового президента – вибудувати правильні відносини із олігархами. З одного боку, влада повинна комунікувати з великим бізнесом, який створює робочі місця та платить податки. З іншого боку – українські олігархи завжди намагаються отримати ексклюзивний вплив на владу для призначення своїх людей на привабливі посади в державному апараті, для отримання переваг у приватизації, для доступу до державних фінансів. Сам Петро Порошенко обіцяє продати свій бізнес, щоб запобігти конфлікту інтересів на своїй новій посаді.

Lott: Нужно ли Украине пытаться восстановить свой ядерный потенциал?

Ігор Попов: На сьогодні в Україні зруйнована наукова та технічна база для створення ядерної зброї. Окрім того, США та Росія просто не дозволять нам це зробити. Свого часу відмова від ядерного арсеналу була помилкою, і подальше ігнорування Будапештського меморандуму це підтвердило. Проте на сьогодні поїзд пішов, і Україні потрібно будувати сучасну армію із безпілотниками, силами швидкого реагування та високоточною зброєю.

Lott: Существует ли на сегодня угроза прямого военного вторжения России?

Ігор Попов: Виглядає так, що на сьогодні США та Росія домовилися утриматися від відкритого надсилання своїх військ на територію України. Проте ситуація може змінитися будь-якої миті. І російським військам достатньо 24 години для висадки першого десанту на території України.

Arkadij: Владимир Парасюк, как его называют, сотник с Майдана, изменивший историю, призвал Майдан перебраться на восток страны. Поддерживаете ли вы такую идею?

Ігор Попов: Залишки наметового містечка на Майдані зараз не виконують жодної функції, окрім створення негативної картинки для російських телеканалів. На Майдані потрібно навести лад, побудувати хоча б тимчасовий меморіал пам'яті загиблим та залишити аналог Гайд-парку, де активні громадяни змогли б критикувати діючу владу. Ті активісти, які зараз проживають на Хрещатику, потрібні в інших місцях. Українське військо потребує допомоги для охорони кордону, для чергування на блокпостах та для інженерних робіт. В той же час, безпосередньо на Донбас жителів інших регіонів краще не надсилати. Найкраще навести лад на сході зможуть підрозділі, укомплектовані вихідцями саме із східних областей України.

Prokop: Почему никак не угомонится Янукович? Имеют ли какой-то смысл и значение его комментарии сейчас по поводу Порошенко и того, что его избрание принесло "кровавое побоище вместо мира"? Может ли Путин еще каким-то образом его использовать в своих целях? И вообще, что дальше с Януковичем будет?

Ігор Попов: Ще з часів Радянського Союзу під Москвою проживають багато повалених диктаторів. Саме там доживали свого віку колишні керівники Афганістану чи деяких африканських країн. пізніше до цього клубу-зоопарку приєдналися керівники Киргизстану та України. Досвід їх колег показує, що поступово про них забувають, і їхні сподівання на розкаяння їхніх народів та запрошення назад на царство лишаються марними.

polit_ua: Пане Попов, коли заспокоїться Кремль і припинить свою агресію проти України та втручання в її справи?

Ігор Попов: Кремль заспокоїться в разі підписання політичним керівництвом України угоди про вступ до Євразійського союзу та приєднання до ОДКБ. Оскільки це явно не станеться найближчими роками, нам треба будувати свою політику, виходячи з постійних загроз незалежності та територіальній цілісності з боку РФ. Сподівання окремих громадян на швидкий розпад Росії чи кольорову революцію в цій країні корелюють зі сподіваннями інших громадян на швидкий розпад США. Не потрібно чекати глобальної зміни геополітичних розкладів. Натомість необхідно проводити свою політику, виходячи з наявного стану речей.

polit_ua: Мер Кличко – це перемога чи поразка для Києва? Що дає сподівання, що він буде хорошим господарником?

Ігор Попов: Наявність законно обраного мера – це в будь-якому випадку перемога для Києва. Бо вже два роки місто існує без легітимного міського голови. Кличко не буде професійним господарником, та воно йому і не потрібно. Його завдання – призначити на господарські посади професійних та порядних менеджерів. Інше важливе завдання – налагодити продуктивну роботу більшості у Київраді. На жаль, обрані міські депутати мають зобов'язання не лише перед громадою і політичними партіями, але і перед фінансово-політичними угрупованнями, які довгий час грабували місто. Побажаємо Віталію Кличку мудрості та витримки у виконанні цих нелегких завдань.

polit_ua: Хто, по-вашому, сформує опозицію до Порошенка, а хто, які політичні сили, будуть із ним співпрацювати? Чи вийде у них із Тимошенко злагоджена робота? Дякую.

Ігор Попов: На мою думку, найближчим часом у парламенті сформуються три опозиційні до президента Порошенка політичні групи. Перша – це комуністи, яких точно не візьмуть у жодну із структур влади. Друга – це ортодоксальні регіонали, навіть натяк на повернення яких у коаліцію чи у виконавчу владу підніме нову хвилю української революції. Так само у опозицію, скоріше за все, перейде тимошенківське крило "Батьківщини" – ті кілька десятків депутатів, які лояльні особисто до ЮВТ і не стануть приєднуватися до нової влади. Злагоджена робота Тимошенко із Порошенком можлива лише по окремих невеликих питаннях та впродовж нетривалого часу.

Дмитрий Дормашко: Существует ли опасность, что события вокруг Донецка для Украины станут, как Грозный в свое время для России?

Ігор Попов: Стиль ведення АТО дуже нагадує першу Чеченську війну в Росії. Ті ж самі політичні помилки керівництва, низький рівень постачання військового контингенту, брак тактичного досвіду у командирів. Саме тому військова фаза АТО затягнулася надовго. Росія свого часу змогла змінити свою стратегію та технологію вирішення свого конфлікту. Дудаєв був фізично знищений, а з іншими польовими командирами та впливовими керівниками тейпів вдалося домовитися та встановити перемир'я. Тому уроки Чеченської війни мають бути вивчені та частково використані й українськими керівниками.

gf_43: Яку головну мету переслідує Росія, продовжуючи дестабілізувати ситуацію на сході України? Адже вибори пройшли, зірвати їх не вдалося, президент обраний... І чи взагалі наскільки втручання Росії зараз вагоме і вирішальне в продовженні ескалації конфлікту на сході? Може, механізм запущений, сепаратисти в дії, і тепер навіть без втручання Росії вони не зупиняться просто так?

Ігор Попов: Росія до цього часу не отримала від України та наших західних партнерів відповіді на низку ключових для себе питань: умови підписання угоди про зону вільної торгівлі України та ЄС; постачання води та продуктів харчування до Криму, ціну на російський газ; можливі перспективи приєднання України до НАТО. Підтримка конфлікту з боку Росії буде активною до проведення переговорів по цих питаннях. Проте навіть у разі послаблення закордонної допомоги конфлікт швидко пригасити не вдасться. В окремих містах влада належить уже польовим командирам, які спалили за собою мости і не підкоряються нікому.

Kiianyn: Пане Ігоре, що тепер може чекати Ахметова і донецькі "еліти": вони втратять свій вплив, чи вони перечекають і поновлять свої втрати за період неспокою?

Ігор Попов: Ахметов з партнерами зробили кілька політичних помилок протягом останніх місяців. Перш за все на них лежить часткова провина за діяльність і злочини часів Януковича. Після того вони не змогли провести реальну реформу всередині Партії регіонів і знівелювали цю партію до представництва лише двох областей. Після цього політичні еліти Донбасу не змогли зупинити хвилю насилля, а їх заяви були часто невчасними та суперечливими. Навіть у випадку оптимістичного розвитку подій донецькі еліти ще дуже довго будуть відновлювати свій економічний та політичний вплив.

Igor Sergeev: Вы очень неплохие и, самое главное, правдивые ответы даете на вопросы. И даже во времена Януковича. Но такое впечатление, что вас недолюбливают телеканалы и пресса. На каком информационном ресурсе можно почитать ваше мнение ежедневно? И очень бы хотелось иметь возможность задавать вопросы? И не возникала ли потребность у каких-либо структур новой власти в консультации по определенным вопросам с вами? Благодарю за ответ.

Ігор Попов: Дякую. Найповніше мої коментарі представлені на сайті аналітичного центру "Політика" www.real-politics.org. А питання найкраще писати на Фейсбук.

Щодо співпраці з новою владою, подивимося на перші кадрові призначення і будемо визначатися. Є деякі нереалізовані ідеї щодо реформ у галузі прозорості влади, ефективності державного управління, електронного врядування, і перші медові сто днів будь-якої нової влади – це найкращий час для того, щоб пропхати конструктивні демократичні ідеї.

Фото Владислава Мусієнка