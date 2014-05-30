Аваков рассказал о бреде террориста Болотова и назвал условия переговоров

Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал условия при которых возможен диалог с террористами, орудующими на Донбассе.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, комментируя заявление "главы Луганской народной республики" Валерия Болотова.

По данным Авакова, Болотов заявил, что "руководство МВД обратилось к нему с предложением начать переговоры в Киеве" и отметил, что согласится, если в переговорах будет участвовать РФ, а власти Украины выведут войск из региона.

В свою очередь, Аваков так прокомментировал заявление террориста: "Бредит конечно. Но правда в том, что мы и вправду готовы: Болотов может прибыть в МВД. Вести разговор с точки зрения украинских законов".

При этом глава МВД назвал основу для диалога: боевики должны сложить оружие, освободить заложников, а также освободить захваченные здания, прекратить нанимать иностранных наемников и перестать закупать оружие для террора.

"В противном случае - нет альтернативы АТО", - подчеркнул Аваков.

Кроме вышесказанного напомним, ранее пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский прокомментировал спецоперацию в Донецкой области, заявив, что она будет продолжиться, пока боевики не будут уничтожены или пока они не сдадутся силовикам.