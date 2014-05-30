Бой на Луганщине: террористы атаковали украинских пограничников

Террористы пошли на штурм отдела пограничной службы Украины "Дьяково" в Луганской области.

Об этом сообщил в своем Facebook координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", террористы начали штурм отдела пограничной службы "Дьяково" Луганского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины. Сегодня пограничниками этого отдела был предотвращен незаконный въезд в Украину микроавтобуса с боевиками. Все террористы были задержаны", - отметил он.



"Сейчас в штурме участвуют около 80 боевиков. Они вооружены автоматами, пулеметами и ручными гранатометами. Пограничники ведут бой. На их запрос штаб АТО выслал силы авиации", - добавил Тымчук.

Информацию подтвердили и в Госпогранслужбе. Там отметили, что террористы мстят пограничникам, которые задержали их арсенал оружия.

Пограничники напомнили, что ночью здесь были задержаны две машины с оружием, среди которого были 27 автоматов АК, 2 пистолета, 4 пулемета, 5 гранатометов типа "Муха", 5 снайперских винтовок и 84 ящика с боеприпасами и гранатами.

Также задержаны несколько человек с 10 тысячами долларов. После этого пограничникам стал угрожать расправой.

Фото изъятого у террористов оружия смотрите здесь.