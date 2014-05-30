За время АТО погибли более 50 силовиков - СМИ

С начала антитеррористической операции в восточных областях Украины погибли более 50 силовиков, среди них - военные, милиционеры и бойцы добровольческого батальона "Донбасс".

Об этом сообщает ТСН, отмечая, что половина погибших находилась на службе в Вооруженных силах Украины.

"Черный четверг" унес жизни 17-ти бойцов 51-й механизированной бригады под Волновахой. Еще шестеро погибли возле Краматорска, попав в засаду. Впрочем, точного количества погибших в Минобороны не обнародуют", - сообщают журналисты.

По их данным, Министерство внутренних дел потеряло около тридцати своих бойцов.

"Двенадцать из них погибли вчера в вертолете, который под Славянском сбили террористы. Остальные погибшие силовики были бойцами Национальной гвардии и спецназовцами", - добавили сотрудники СМИ.

Сообщается, что еще пятеро погибших были представителями добровольческого батальона "Донбасс".

При этом журналисты отмечают, что среди украинских военных есть и пропавшие без вести.

Также, по данным журналистов, силовики, которым удалось вернуться из плена боевиков, рассказывают о десятках пленных, которых террористы так называемой ДНР удерживают в подвале захваченной Донецкой ОГА.

"У нас числится по военной терминологии - пропавший без вести, сержант, фамилию не буду называть по известным причинам. Я только вчера встречался с женой этого военнослужащего. Мы вместе с СБУ проводим мероприятия... Он жив-здоров, мы хотим обменять его на одного из сепаратистов", - заявил и. о. министра обороны Михаил Коваль.

Кроме вышесказанного напомним, что АТО в восточных областях Украины проходит с апреля 2014 года.

Добавим, ранее и.о. министр обороны Михаил Коваль заявил, что с начала антитеррористической операции на востоке Украины погибли более 20 солдат Вооруженных сил Украины.

Видео: ТСН