Батальон "Одесса" приступил к службе, взяв под контроль все важные объекты региона.

Об этом сообщает ТСН.

"Кадровые офицеры, бывшие миротворцы и добровольцы, которые вошли в состав нового военного формирования, заранее провели боевое слаживание на полигоне, после этого получили боевое знамя из рук губернатора Одесской области Игоря Палицы", - сообщают журналисты.

Между тем, количество бойцов батальона не разглашается.

Местные власти уверяют, что у силовиков не будет никаких проблем ни с едой, ни с защитной амуницией.

"Зарплату обещают на уровне от 15 до 25 тысяч гривен. Ее будут платить не только из бюджета, но и при поддержке местных благотворителей", - добавляют сотрудники СМИ.

"Проговорили с командующим и с командиром батальона. Они дают заявки полностью все, что им надо. Максимально. И это моя задача - обеспечить это финансово. Где из государственного бюджета, где из моих личных финансов. У меня достаточно для этого сил. Сейчас открывается фонд поддержки предпринимателей региона - что-то из фонда", - пояснил Палица.

Видео: ТСН