Эксперт рассказал, как российские пограничники помогают террористам

Российские пограничники помогают террористам попадать на территорию Украины.

Об этом в своем Facebook сообщил военный эксперт, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"К нам давно поступают данные о том, что пограничники России полностью содействуют проникновению террористов на территорию Украины – хотя на сегодня это уже видно и невооруженным взглядом", - написал он.

"По информации "ИС", российские пограничники поставляют "полевым командирам" боевиков информацию о дислокации пограничных нарядов украинских пограничников и рекомендуют наилучшие для движения маршруты. Ну и, конечно, напрочь отказываются признавать факты нарушения границы между двумя государствами – проще говоря, усиленно "крышуют" наемников по задаче Кремля", - рассказал он об этом содействии.

"Надеюсь, такая помощь от Пограничной службы ФСБ России не спасет уродов, стремящихся превратить Донбасс в мясорубку", - добавил Тымчук.

Напомним, вечером в пятницу, 30 мая, террористы атаковали отдел пограничной службы "Дьяково" в Луганской области, начался бой.

Накануне пограничники остановили здесь партию оружия, которую боевики пытались провезти через границу.