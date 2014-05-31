Тымчук рассказал о "нескончаемом" боезапасе САУ "Нона"

За последние сутки в Славянске огнем из самоходного орудия "Нона" был накрыт блок-пост силовиков, обстреляны детская больница и жилые дома.

Об этом заявил координатор группы ИС Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"Такое впечатление, что боезапас у этой "Ноны" нескончаемый (для справки, штатный боекомплект – 25 выстрелов). Раз уж не получается ее уничтожить (что представляется все же несколько странным) – то не мешало бы для начала ответить на вопрос, кто и каким образом поставляет для нее боеприпасы", - подчеркнул он.

При этом местные жители рассказали, что вечером 30 мая террористы вновь использовали эту САУ для обстрела позиций силовиков, передает "ЛигаБизнесИнформ".

Орудие, установленное на грузовике, быстро передвигается по городу и открывает стрельбу по горе Карачун из разных районов.

Напомним, ранее украинские силовики повредили ходовую установку "Ноны", однако террористы установили орудие на автомобильный трейлер и перемещают ее по городу.