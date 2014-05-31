В боях на Донбассе участвуют 4,5 тысячи российских наемников - активист

Террористы ДНР пытаются избежать вооруженных столкновений с украинскими силовиками – вместо них воюют российские наемники.

Об этом сообщил глава организации Гражданская инициатива "Права справа" Дмитрий Снегирев, передает УНИАН.

"Наблюдается такая ситуация, что террористы "Донецкой народной республики" отстраняется от активной фазы вооруженного противостояния с украинскими войсками, и фактически участие в вооруженном конфликте ведут как российские наемники, так и чеченские сепаратисты", - заявил он.

Также Снегирев подчеркнул, что "29 мая зафиксирована отправка первой партии тел чеченских наемников – около 50 тел было вывезено с территории Донецкой области, что свидетельствует о больших потерях именно чеченских сепаратистов и батальона "Восток".

Активист отметил также, что сейчас "на территории Донецкой и Луганской областей участвуют в вооруженных конфликтах 3-4,5 тыс. чеченских и российских наемников".

Такое большое количество наемников из РФ "свидетельствует о намерениях Москвы по дальнейшей эскалации напряжения в нашем регионе, доказывает недоверие со стороны Москвы местным сепаратистам – как движения самого, так и ее руководителей", подчеркнул Снегирев.

По его мнению, "Москва прекрасно понимает, что идея сепаратизма искусственна, она используется местными олигархичными и финансовыми группами ради получения от Киева определенных преференций, но это идет вразрез с планами Москвы по дальнейшей дестабилизации в регионе и развязывания искусственного вооруженного конфликта".

Напомним, ранее представитель ДНР подтвердил, что были в моргах Донецка были опознаны тела 33 граждан России, убитых во время боев в аэропорту.

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