Кадыров признал, что среди террорристов на Донбассе есть чеченцы

По подсчетам Кадырова на Донбассе находится до 14 террористов.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на востоке Украины находится до 14 чеченцев, причем один человек погиб, еще четверо получили ранения.
Так Кадыров прокомментировал сообщения СМИ о том, что на юго-востоке воюет большое число чеченцев, сообщает РИА Новости.
"Сегодня украинские СМИ заявляют, что находятся на юго-востоке, в Донецке чеченские спецподразделения. Это абсолютная неправда. Там всего, по нашим подсчетам, 14 чеченцев", — заявил.
По его словам, один человек погиб, четыре человека получили ранения.
Напомним, Ранее Глава Чечни Рамзан Кадыров опровергает сообщения об участии боевых подразделений из Чечни в военных действиях в Донецке
Однако сами чеченцы из батальона "Восток" рассказали, что являются "добровольцами из Российской Федерации, кадыровцами".
Ранее руководитель группы информирования об антитеррористической операции (АТО) Владислав Селезнев сообщил, что в незаконных вооруженных формированиях в восточных регионах Украины принимают участие выходцы с Кавказа.