В Славянске идет активная фаза АТО: боевики пытаются вырваться из окруженного города

В Славянске продолжается активная фаза антитеррористической операции.

Бои между украинскими военными и террористами то возобновляются, то снова наступает затишье. Слышатся пулеметные очереди и взрывы .

Об этом в эфире 5 канала заявил пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский, пишет ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, террористы обложили данью жителей города, которые хотят покинуть населенный пункт для эвакуации, пытаются манипулировать бойцами АТО, используя неподтвержденную информацию об отходе детей из Славянска по коридору.

Дмитрашковский также сообщил, что жители города уже не верят словам террористов и хотят, чтобы украинские военные очистили от них город.

Местные жители сообщали, что над городом кружили вертолеты. Они наносили удары по позициям террористов. Боевики в панике и не прекращают попыток вырваться из окруженного города. Покидает район АТО и гражданское население.

В то же время АТО проходит волнообразно - местные жители в соцсети Твиттера пишут , что время от времени в центре города царит затишье - тогда стрельба переходит на окрестности. Бандиты заставляют людей отдавать по 30 гривен за беспрепятственный выезд. Украинские правоохранители проводят операции по уничтожению банд террористов, снующих по городу.

"Тихо. Сегодня залпы с большими перерывами между ними, и менее мощные, чем вчера. На окраинах периодические перестрелки", пишут в сети.

А центр Славянска снова пострадал от артобстрела, повреждены дома в районе улицы Октябрьской революции и здание типографии. Осколки прошили балконы, стены домов и деревья, во многих квартирах выбиты стекла, пишет slavgorod.com.ua.

Напомним, ранее очевидцы сообщали, что в Славянске боевики обустраивают огневые точки на крышах домов и минируют дороги, ожидая наступления бойцов АТО.

Видео: youtube.com