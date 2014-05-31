На Луганщине при атаке боевиков на погранпост ранены трое украинских военных

Луганские пограничники отразили атаку боевиков на посту Дьяково. Ночью туда прибыли около восьми десятков нападавших и открыли огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

По периметру пост обстреливали снайперы. В ответ пограничники начали стрелять на поражение, передает ТСН.

На их поддержку силы АТО направили в район боя истребитель СУ-27 и мото-маневренные группы,

Штурмовики отступили, но заминировали территорию вокруг поста, сообщил руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук.

По его данным, у пограничников нет специалистов по разминированию, поэтому до прибытия взрывотехников они оказались в блокаде.

Во время штурма трое украинских военнослужащих получили ранения, один контужен. О потерях боевиков информации нет.

Напомним, в ночь на 31 мая около 80 тяжеловооруженных боевиков атаковали погранзаставу "Дьяково" в Луганской области.

Пограничники были вынуждены вызвать авиацию, атака была отбита.

видео: ТСН.