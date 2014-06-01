В Мариуполе террористы из ДНР избрали себе "народного мэра"

В Мариуполе Донецкой области под стенами сгоревшего здания горсовета прошел митинг сторонников террористической организации "Донецкая народная республика", во время которого участники избрали себе "народного мэра" - Александра Фоменко.

Об этом передает Украинская правда, отмечая, что митингующие сначала "проголосовали за отставку действующего мэра Юрия Хотлубея".

"Участие в митинге приняли несколько сотен сторонников так называемой ДНР. Они выражали протест действующему голове Хотлубею и требовали его отставки", - добавляет 0629.com.ua.

При этом журналисты издания отмечают, что в ходе митинга у участников собирали подписи за отставку мэра.

Также стало известно, что во время своей акции сторонники так называемой ДНР держали в руках плакаты "Мир детям", "Детям право на жизнь", "Голос Донбасса" и другие.

Во время митинга единомышленники террористов с импровизированной сцены обсуждали, что их не устраивает в действиях Хотлубея и предложили доверить "до выборов в сентябре 2014 года" руководство городом "народному мэру".

Сторонники так называемой ДНР поддержали это предложение, заявив, что не имеют никаких претензий к выдвигаемой кандидатуре и избрали "народным мэром" Фоменко.

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