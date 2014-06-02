Эксперт объяснил, что мешает проведению АТО на Донбассе

2 июня 2014, 07:34

Эксперты прокомментировали ход АТО на Донбассе.

Боевик в Донецке

Эксперт Юрий Бутусов заявил, что антитеррористическая операция на востоке Украины не такая эффективная, как бы хотелось, из-за бюрократического командования.

Об этом сообщает ТСН.

"Главная проблема АТО - проблема управления. Система командования у нас соответствует мирному времени. Она максимально бюрократизирована, предполагает максимальное количество ступеней контроля на всех инстанциях. Любая разведывательная информация проходит через множество фильтров", - заявил Бутусов.

По его словам, этим пользуются террористы. Так, через несколько дней после операции в аэропорту Донецка они свободно передвигаются по городу на КАМАЗах и бронированной технике.

Он также напомнил о ходе спецоперации в Донецке.

"Мы видели единственный пример грамотной вдумчивой операции в аэропорту Донецка. Были подтянуты средства для того, чтобы нанести удар, были определенные огневые точки. А на пути подхода резерва была выброшена разведгруппа. И эта диверсионно-разведывательная группа нанесла больше вреда террористам, чем 20-тысячная армейская группировка в течение двух месяцев", - сообщил Бутусов.

"В аэропорту Донецка работали истребители и военные вертолеты. Ими была уничтожена зенитная установка боевиков на крыше аэропорта. Армейский десант, который высадился на аэродроме, зачистил территорию. Среди украинских военных погибших нет. Среди террористов - десятки трупов. Два КамАЗа с чеченцами, которые ехали на подкрепление, были уничтожены авиаударом", - добавил эксперт.

Бутусов отметил, что тогда украинская армия начала продвигаться вглубь Донецка и снова поставила ультиматум боевикам: если не сложат оружия, по их объектам нанесут удар с высокоточного оружия.

При этом он обратил внимание, что на этот раз обещания руководства силовиков "опять почему-то остались обещаниями".

"Все действия в Украине осуществляются с опозданием. Никто не хочет брать на себя ответственность", - заявил председатель киевской организации миротворцев Владимир Опович.

Также эксперты утверждают, что руководство АТО бездумно наращивает присутствие украинских солдат на востоке страны, однако реальных действий для ликвидации террористов не применяет.

"Необученные украинские солдаты и большое количество военной техники становятся легкими мишенями для боевиков", - резюмируют эксперты.

Кроме вышесказанного напомним, что ранее ход АТО на востоке Украины прокомментировал комбат батальона "Донбасс". Так, Семен Семенченко выразил опасение, что антитеррористическая операция на Донбассе может продлиться около года, если не перекрыть каналы поставок оружия и диверсантов из России.

Видео: ТСН

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