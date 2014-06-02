Путин приказал вписать оккупированный Крым в учебники по истории РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству дополнить концепцию нового учебника истории страны информацией о роли оккупированного Крыма и Севастополя в судьбе "Российской империи, СССР и современной России".

Соответствующее поручение глава РФ отдал на встрече с представителями Общественного народного фронта в конце мая, пишет УНИАН.

Сообщается, что разработать предложения для учебников правительство совместно с Русским историческим обществом должно к 15 августа текущего года.

Кроме вышесказанного напомним, в апреле Путин во время встречи с представителями Общероссийского народного фронта заявил, что историю Крыма и Севастополя будет "достойно представлено в едином учебнике истории России", которые сейчас разрабатывается.

"Это то, на чем мы можем и должны воспитывать наших молодых людей", - подчеркивал тогда Путин.

Как сообщал "Главред", 18 марта в Москве был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Основой отделения полуострова от Украины стали результаты неконституционного референдума, во время которого якобы большинство крымчан поддержали вхождение Крыма в состав России.

В то же время, Министерство иностранных дел Украины заявило решительный и категорический протест против признания РФ самопровозглашенной Республики Крым как субъекта международного права. МИД Украины подчеркивает, что подписание соглашения о присоединении Крыма к РФ не имеет ничего общего с демократией.

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