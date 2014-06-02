Эксперт объяснил, чего ждать Украине от председательства России в Совбезе ООН

В понедельник, 1 июня, Россия приняла председательство в Совете Безопасности ООН. Теперь Украине нужно быть готовой к тому, что теперь РФ будет созывать заседания по ее поводу.

Об этом политический аналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду".

По мнению эксперта, то, что Россия возглавила Совбез ООН, существенно ни на что не повлияет, поскольку это произошло на ротационной основе всего-навсего на месяц.

"Теперь чисто технически Россия может созывать Совбез ООН, когда посчитает это необходимым. В этой организации так часто и происходят ротации для того, чтобы ни одна из стран не имела привилегий, - подчеркнул политолог.

"Поэтому Украине можно не ждать сюрпризов и неприятных неожиданностей. Но ей следует быть готовой к тому, что Россия будет создавать какую-то тему и быстренько созывать по этому поводу Совбез ООН", - подделся мнением политаналитик.

"Россия – постоянный член Совбеза, и так было во время войны в Афганистане, и войны в Чехословакии", - подчеркнул Палий.

Ранее "Главред" сообщал, что 29 мая на заседании Совбеза Россия требовала прекратить АТО на Донбассе и критиковал президентские выборы в Украине, но не смогла ответить на вопрос представителя нашей страны о том, что делают боевики из РФ на востоке Украины.