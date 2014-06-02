В Пентагоне уверены, что на востоке Украины действуют террористы

В Минобороны США не сомневаются, что на востоке Украины действуют террористы, а также заявили, что стараются помочь стране защитится от них.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил замминистра обороны США по вопросам международной безопасности Дерек Шоле, пишет УНИАН.

"Мы видим, что там, на востоке Украины, есть террористическая деятельность, которая глубоко дестабилизирует не только восток Украины", - заявил он.

Шоле подчеркнул, что "мы осуждаем эту деятельность, и мы стараемся помочь украинцам укрепить пограничную службу".

"США заинтересованы в такой помощи. Мы это обсуждаем с украинскими должностными лицами в сфере обороны", - резюмировал представитель Пентагона.

Добавим, ранее стало известно, что сегодня, 2 июня, с официальным визитом в Украину прибудет замминистра обороны США по международной безопасности Дерек Шоле.

СМИ предполагают, что во время визита Шоле обсудит с украинскими силовиками перспективы предоставления официальному Киеву помощи в оборонной сфере.

Кроме вышесказанного напомним, ранее посол США Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон намерен сотрудничать с украинскими властями относительно обеспечения безопасности Украины, но о конкретных договоренностях говорить пока рано.