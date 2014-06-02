Политолог рассказал, что ждать от встречи Порошенко с Обамой, и как Запад будет давить на Россию

Встреча Петра Порошенко с президентом США Бараком Обамой, назначенная на 4 июня в Варшаве, свидетельствует о большом внимании к Украине.

Об этом эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко рассказал в комментарии "Главреду".

"Считаю, что это очень хорошо, что Порошенко приглашен на эти встречи. Я не припоминаю в мировой практике примеров того, чтобы еще до инаугурации президент имел возможность получить такого уровня контакты. Все это говорит о большом внимании к Украине. Это, безусловно, заслуга общества и Майдана. И то, что украинские выборы признаны миром, для нас также очень важно. Так что для новоизбранного президента это очень хороший шаг", - поделился мнением политолог.

"Чего ждать от встреч? Мы знаем, что Франция готова продать вертолетоносцы "Мистраль" Российской Федерации, и Россия уже заявила, что разместит их в Черном море. Как по мне, важно, чтобы Порошенко поставил вопрос перед французской властью (хотя мы понимаем, что это частная оружейная компания, но у власти есть все рычаги): "Мистрали" не должны быть проданы РФ. Это будет очень нехороший знак для России о том, что ее поведение на востоке Украины и в Крыму столь жестко не признается Западом", - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что Евросоюз и США готовы предоставлять Украине финансовую помощь. "Но перед нами стоит задача дальнейшего оказания давления на Россию, увеличения этого давления до того момента, пока Крым не будет освобожден от российских оккупантов. Этот вопрос должен быть четко поставлен новоизбранным президентом. Он должен донести, что Украина будет прилагать все усилия для деоккупации Крыма и для прекращения дестабилизирующей террористической и уголовной деятельности России на востоке Украины", - говорит политолог.

"Что касается встреч Порошенко с Путиным… Не думаю, что для них есть основания, пока не решен вопрос с Крымом. Нам вообще следует поставить вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией, о прекращении с ней экономического и какого-либо другого сотрудничества. Потому никакой необходимости во встречах с Путиным до решения вопроса Крыма я не вижу", - подытожил Матвиенко.

Ранее "Главред" сообщал, что церемония инаугурации Порошенко на пост президента Украины состоится 7 мая.