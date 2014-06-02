Пентагон даст Украине помощи на 18 млн долларов на оборону

В Минобороны США подчеркнули, что не признают оккупацию Россией Крыма.
Замминистра обороны США по вопросам международной безопасности Дерек Шоле заявил, что Штаты намерены предоставить Украине помощь на 18 млн долларов для создание эффективных ВCУ и укрепления сферы безопасности.
Об этом Шоле сообщил во время пресс-конференции в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".
"Мы говорили о помощи, в том числе, о 18 млн долларов на сферу безопасности", - сообщил замминистра обороны.
По его словам, эта помощь будет направлена на создание эффективных Вооруженных сил Украины и укрепление сферы безопасности.
В то же время он отметил, что помощь со стороны США составлена на основе запроса Украины и включает ряд позиций кроме вооружений.
"Украинцы предоставили нам очень длинный список того, что им нужно, и США, а также наши близкие партнеры - Франция, Британия и Польша - будут работать над тем, чтобы удовлетворить этот список", - сказал Шоле.
Между тем, он сообщил, что в ходе визита в Украину провел ряд встреч с руководством СНБО, силового блока, а также с членами правительства.
"Мы обсудили преступления, которые осуществляют пророссийские сепаратисты на востоке для того, чтобы подорвать единую Украину", - подчеркнул замминистра обороны США.
Также он напомнил, что США осуждают и не признают оккупацию Россией Крыма и вмешательство во внутренние дела Украины.
"Мы ищем пути обеспечения мирного разрешения этого конфликта", - резюмировал Шоле.
Кроме вышесказанного напомним, ранее посол США Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон намерен сотрудничать с украинскими властями относительно обеспечения безопасности Украины, но о конкретных договоренностях говорить пока рано.
Добавим, что замминистра обороны США по международной безопасности Дерек Шоле сегодня, 2 июня, прибыл с официальным визитом в Украину.