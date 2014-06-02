В Луганске авиация уничтожила минометы и технику террористов - штаб АТО

В Луганске на помощь украинским пограничникам, которые отбивают нападение террористов на заставу, пришла авиация – летчики уничтожили два минометных расчета и технику боевиков.

Об этом сообщил глава пресс-службы АТО Владислав Селезнев, передает "Остров".

"Жилые дома находятся в непосредственной близости к Луганскому пограничному отряду. Поэтому полномасштабное использование авиации было невозможно", - подчеркнул он.

В то же время Селезнев отметил, что, как только в районе боя появилась авиация, "боевики спрятались в домах, которые прилегают к территории военной части, и оттуда наблюдали за приходом авиации".

"И как только авиация покинула территорию боевых действий, боевики вернулись на свои позиции и продолжили обстрел", - подчеркнул он.

"Тем не менее военным авиаторам удалось уничтожить два минометных расчета и технику противника", - подчеркнул Селезнев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что террористы в бою с пограничниками начали использовать "живой щит" из мирных жителей.

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