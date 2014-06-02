Эксперты оценили будущую встречу Порошенко с Обамой и рассказали, чего ждать от Путина

Уже на этой неделе новый президент Украины Петр Порошенко совершит первые зарубежные визиты, в ходе которых встретится с мировыми лидерами. Так, 4 июня в Варшаве он проведет встречу с президентом США Бараком Обамой, который намерен подтвердить свою поддержку украинского народа.

Кроме того, президент Франции Франсуа Олланд пригласил Порошенко на торжества по случаю 70-летия со дня высадки союзников в Нормандии. На праздновании будут присутствовать Обама, королева Великобритании Елизавета ІІ, немецкий канцлер Ангела Меркель, российский глава Владимир Путин и другие мировые лидеры.

Опрошенные "Главредом" эксперты считают, что зарубежные визиты и встречи такого уровня для новоизбранного президента, тем более, до инаугурации, которая намечена на 7 июня, – очень важный и позитивный шаг. Ведь, таким образом, лидеры ведущих стран мира признают выбор нашего народа и подчеркивают важность для них вопроса Украины.

В то же время, встреча Порошенко с Путиным по прогнозу политологов, сейчас вряд ли произойдет, да и целесообразность в ней видят не все.

Эксперт Корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко:

Считаю, что очень хорошо, что Порошенко приглашен на эти встречи. Я не припоминаю в мировой практике примеров того, чтобы еще до инаугурации президент имел возможность получить такого уровня контакты. Все это говорит о большом внимании к Украине. Это, безусловно, заслуга общества и Майдана. И то, что украинские выборы признаны миром, для нас также очень важно. Так что для новоизбранного президента это очень хороший шаг.

Чего ждать от встреч? Мы знаем, что Франция готова продать вертолетоносцы "Мистраль" Российской Федерации, и Россия уже заявила, что разместит их в Черном море. Как по мне, важно, чтобы Петр Порошенко поставил вопрос перед французской властью (хотя мы понимаем, что это частная оружейная компания, но у власти есть все рычаги): "Мистрали" не должны быть проданы РФ. Это будет очень нехороший знак для России о том, что ее поведение на востоке Украины и в Крыму столь жестко не признается Западом.

Мы видим, что и Евросоюз, и США готовы предоставлять Украине финансовую помощь. Но перед нами стоит задача дальнейшего оказания давления на Россию, увеличения этого давления до того момента, пока Крым не будет освобожден от российских оккупантов. Этот вопрос должен быть четко поставлен новоизбранным президентом. Он должен донести, что Украина будет прикладывать все усилия для деоккупации Крыма и для прекращения дестабилизирующей террористической и уголовной деятельности России на востоке Украины.

Что касается встреч Порошенко с Путиным… Не думаю, что для них есть основания, пока не решен вопрос с Крымом. Нам вообще следует поставить вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией, о прекращении с ней экономического и какого-либо другого сотрудничества. Потому никакой необходимости во встречах с Путиным до решения вопроса Крыма я не вижу.

Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов:

Сейчас от зарубежных визитов новоизбранного президента мы не можем ожидать многого – не та карта на руках. Но ожидать можно следующего. Поскольку приглашен и Путин, можно сделать вывод, что Запад намекает, что он готов постепенно смягчать те ограничения и санкции, которые были введены, и хочет вернуть международные отношения в Восточной Европе к какому-то спокойному и прогнозируемому варианту. Именно для этого они пригласили и Порошенко, и Путина.

Что касается встречи Порошенко и Обамы, то не думаю, что она на что-то серьезно повлияет, поскольку их позиция по многим вопросам определена. Это – чисто статусная встреча. Она показывает, что к Порошенко относятся как к своему, что предоставляют ему моральную поддержку и кредит политического доверия и готовы поддерживать в сложной ситуации. В отличие от предыдущих случаев избрания украинских президентов, когда их не поздравляли с победой до подсчета голосов, не встречались до инаугурации, не давали кредитов МВФ и ЕС не только до выборов, но и после них. Однако главное в ходе этих встреч – это все-таки способствование возобновлению диалога между Москвой и Киевом, поскольку европейцы все время об этом говорят.

Путин сейчас не готов и не хочет признавать Порошенко президентом. Но Меркель – основная фигура сейчас, способная повлиять на Путина. Она заявила, что готова с ним рядом сидеть (то есть, не будет спектакля, как с Кучмой на саммите НАТО, когда по залу бегали и переставляли таблички). Вероятность этого – за пределами логики, поскольку зависит от индивидуальной психологии политических игроков.

К тому же, западные банки говорят, что в России заметны признаки рецессии, а это может сделать Путина более уступчивым. Тем более, что Донбасс к России он присоединять не собирается. Так что для Путина, с точки зрения режиссуры спектакля, самое время продемонстрировать, что он вроде бы пошел на огромные уступки под влиянием Меркель, Олланда и других, и что можно попытаться возобновить диалог на уровне больших государств.

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос:

Зарубежные визиты такого уровня – это хорошее начало, поскольку демонстрируют то внимание, которое мир сегодня уделяет Украине, и важность новоизбранного президента. Такие встречи перед инаугурацией позволят Порошенко лучше представлять себе и масштаб, и трудности, которые могут возникнуть на международном поле. И первые шаги президента после инаугурации будут уже с учетом тех встреч и консультаций, которые состоятся на этой неделе.

Ключевыми сегодня являются вопросы безопасности и результативного завершения антитеррористической операции на востоке страны. И, очевидно, от этих встреч в значительной степени будет зависеть то, каким путем будут решаться эти проблемы.

Не думаю, что встреча Путина и Порошенко состоится. Ничто на данный момент не говорит о том, что она возможна. Разве что чисто формально. Иначе Порошенко должен быть готов, что потом, после возвращения в Украину, он должен будет дать четкое объяснение в случае, если его встреча с Путиным состоится. Даже чисто формальная, даже просто рукопожатие. Это будет основанием для того, чтобы часть людей обвинила его в предательстве. Он должен наперед думать о таких моментах.