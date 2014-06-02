В Харькове задержаны террористы – готовили убийство главных силовиков

В Харькове сотрудники милиции задержали террористов, которые готовили покушение на убийство первых лиц силовых структур государства.

Об этом на брифинге рассказало руководство харьковской милиции.

Дома у членов банды были проведены обыски, рассказал замначальника ГУ МВД - начальник следственного управления Николай Фоменко. - Кроме этого, в Киеве был обнаружен тайник, в котором оперативники нашли более 5 кг взрывчатки, 2 гранаты, 9 единиц оружия разного вида, почти 150 патронов различного калибра.

Заместитель начальника харьковской милиции - начальник криминальной милиции Юрий Гладик рассказал, что следователями уже доказано: члены банды причастны к ряду тяжких заказных преступлений в Харькове и других регионах. Речь идет о поджоге автомобиля "Газель" местного предпринимателя, повреждения четырех элитных автомобилей в Киевском районе Харькова.

Сообщается, что благодаря четким и слаженным действиям сотрудников уголовного розыска и задержанию террористов удалось сорвать планы по подготовке к покушению на убийство первых лиц силовых структур государства.

После теракта некоторые члены преступной группировки собирались выехать за пределы Украины и поселиться на территории Российской Федерации.

Ранее "Главред" сообщал, что в Киеве сотрудники СБУ разоблачили базу диверсантов. Террористы при задержании отстреливались. У них были обнаружены автоматы, взрывчатка, российские флаги.

Также напомним, что МВД возглавляет Арсен Аваков, а СБУ - Валентин Наливайченко.

Фото: mvs.gov.ua