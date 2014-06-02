Милиция задержала подозреваемых в покушении на Кернеса

В нескольких городах Украины милиция задержала людей, которых подозревают в покушении на мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Об этом сообщил начальник ГУ МВД в Харьковской области Анатолий Дмитриев, сообщает "Укринформ".

"Милиция задержала в Харькове, Одессе и Киеве девять членов банды, которые подозреваются в убийстве харьковского бизнесмена и врача. Задержанных проверяют на причастность к покушению на Геннадия Кернеса", - сказал он.

По его словам, задержанных также подозревают в подготовке покушения на руководителей правоохранительных органов страны.

"Уже известно имя заказчика преступлений, совершенных бандой, однако назвать его и выдвинуть обвинения правоохранители пока не готовы", - добавил милиционер.

По его словам, проверяется также причастность к этой банде и других людей, в том числе членов бойцовского клуба "Оплот".

"Возраст задержанных - 20-49 лет. Двое - одесситы, один из Черкасской области, другие харьковчане. Пять ранее судимые, двое - бывшие милиционеры. У задержанных изъяли 5 кг взрывчатки, 2 гранаты, 9 единиц оружия, 148 патронов", - уточнил Дмитриев, добавив, что члены банды пытались скрываться в России.

Тем временем, сам Кернес стремительно поправляется: он начал становиться на ноги и заявил о желании проходить реабилитацию в Украине.

Как сообщал "Главред", 28 апреля на Кернеса во время пробежки было совершено покушение, он получил огнестрельное ранение в спину.

После он был прооперирован в харьковской больнице, а затем отправлен на дальнейшее лечение в Израиль.