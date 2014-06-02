В Луганске боевики возобновили штурм погранотряда: опубликовано видео

В Луганске террористы возобновили штурм пограничного отряда.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Около 19:20 снова в Луганске возобновилась стрельба террористов по пограничному отряду", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что боевики осуществили перегруппировку и снова пошли в атаку.

"В целом, огонь ведется с 4 утра. Охранники границы продолжают отбивать нападение своими силами", - резюмировали в Погранслужбе.

По данным ведомства, за все время штурма были ранены восемь пограничников. Тяжелораненых удалось эвакуировать во время затишья - около 13:30.

Напомним, около 15:00 сообщалось, что на помощь луганским пограничникам был выслан спецназ.

Тем временем, в штабе АТО рассказали, что направили в Луганск авиацию - летчики уничтожили два минометных расчета и технику боевиков.

Позже стало известно о том, что авиация также уничтожила два блокпоста террористов на подъездах к Луганску.

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