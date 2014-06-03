США обвинили Россию в лицемерии и хотят жестких санкций: следующие шаги Путина непонятны

США обвиняют Россию в лицемерии и хотят ввести против нее более жесткие экономические санкции за агрессию на востоке Украины.

О возможных новых санкциях заявил в Вашингтоне министр финансов США Джейкоб Лью, пишет "Укринформ". По словам чиновника, американский президент Барак Обама на заседании саммита G7 в Брюсселе в четверг, 5 июня, будет настаивать на них.

"Существуют доказательства того, что Россия продолжает обеспечивать через границу (Украины - ред.) свободный поток оружия, финансовую помощь и боевиков. В то же время, следующие шаги президента Путина остаются непонятными", - пояснил глава Минфина Соединенных Штатов.

Он отметил, что Обама предоставил Министерству финансов "право применять дополнительные меры давления, если Россия продолжит поддерживать вооруженных сепаратистов в Восточной Украине".

В то же время, в Госдепартаменте США назвали лицемерием инициативу российской стороны внести на рассмотрение Совбеза ООН проект резолюции по Украине с призывами о прекращении насилия и создании гуманитарных коридоров, и обвинили Москву в разжигании нестабильности в регионе.

С таким заявлением выступила представитель Госдепартамента Джен Псаки. "Лицемерно со стороны российского руководства призвать к прекращению насилия и созданию гуманитарных коридоров, когда нерегулярные военные силы РФ попадают в Украину со стороны России, оружие нелегально перевозится из России в Украину, а поддерживаемые Россией сепаратисты атакуют новые цели, в том числе, наблюдателей ОБСЕ" , - подчеркнула она.

Псаки отметила, что Россия ничего не делает для того, чтобы остановить боевиков.

В то же время, РФ уже внесла свой проект резолюции на рассмотрение Совбеза ООН.