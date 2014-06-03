По дороге в Славянск террористы напали на силовиков: один украинец погиб, 13 ранены - Тымчук

В ночь на 3 июня группа силовиков антитеррористической операции попала в засаду по дороге из Изюма Харьковской области в Славянск.

Об этом сообщает журналист Анастасия Береза в своем Facebook.

"Ночью группа наших военных попала в засаду по дороге из Изюма в Славянск. По предварительной (подчеркиваю) информации, около 13 человек ранены, среди них военный оператор, один убит", - пишет она.

"Подробности выясняются", - отмечает Береза.

Позже эту же информацию подтвердил и военный эксперт Дмитрий Тымчук на своей страничке в Facebook.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", террористами совершено нападение на колонну сил АТО, следовавшую из Изюма в район Славянска.



При нападении был подбит БТР украинских силовиков. Завязался бой.



В ходе боевого столкновения атака была отбита. Со стороны силовиков 1 погибший, 13 раненых.

О потерях со стороны террористов нет данных", - написал он.

Напомним, ранее Аваков сообщил, что под Славянском идет активная наступательная фаза антитеррористической операции.



Он обратился к мирному населению Славянска, Краматорска, Красного Лимана с просьбой во избежание риска для жизни оставаться дома.