Турчинов рассказал об активизации и успехах АТО на Донбассе

Силами антитеррористической операции за последние сутки удалось отбить атаку на гарнизон пограничников под Луганском, уничтожен лагерь боевиков под Северодонецком и проводится освобождение "северного Донецка".

Об этом на заседании парламента рассказал спикер Александр Турчинов, пишет Украинская правда.

По его словам, действия АТО проходят успешно.

"С воздуха были уничтожены блокпосты террористов в Луганской области. Также были атакованы подразделения террористов и фактически отражена попытка уничтожения наших пограничников в окрестностях Луганска", - сообщил спикер.

"Во вторник утром уничтожены много террористов, которые были расположены в скрытом лагере в промзоне под городом Северодонецк".

"Сейчас происходит комплекс активных действий подразделений АТО по освобождению северного Донецка. Действия антитеррористических сил достаточно успешные", - сообщил Турчинов.

Он выразил надежду, что "в течение дня мы будем получать сообщение о конкретных результатах".

В то же время Госпогранслужба заявила, в Луганске возле пограничного отряда после относительного ночного затишья собираются вооруженные люди и "казаки", вероятно готовится очередная попытка штурма.

А глава МВД Арсен Аваков сообщил об активизации АТО под Славянском.