АТО под Славянском: боевики пытались сбить вертолет, опубликовано видео

На окраинах Славянска, где идет активная фаза антитеррористической операции, продолжается разнокалиберная стрельба. Боевики также пытались сбить вертолет.

Об этом пишут пользователи в Twitter Славянска

В Интернете появилось видео снятое сегодня утром в Славянске. На 21-й секунде можно увидеть, как в один из вертолетов барражирующих над зоной боевых действий, попадает противозенитная ракета. После попадания, вертолет стал выпускать ложные тепловые цели и начал стремительно снижаться, пишет Сегодня.

"Судя по видео, вертолет произвел аварийную посадку. Однако, если Ми-24 не рухнул сразу после попадания, то велика вероятность, что повреждения имеет только вертолет, а человеческих жертв удалось избежать", - рассказал военный специалист Алексей.

Между тем, спикер АТО Владислав Селезнев опроверг информацию о том, что под Славянском был сбит украинский самолет Су-25, пишет УНИАН.

"Информация о том, что боевики сбили самолет Су-25, не подтверждается. Я только что разговаривал с нашими авиаторами".

Селезнев также назвал бредом информацию о том, что боевики сбили вертолет и подбили несколько танков. "Вертолет и несколько танков – это их планы и мечты. По факту, это бред".

По его словам, есть оперативная информация, что была обстреляна колонна украинских военнослужащих, которые задействованы в активной фазе АТО и следовали из Изюма в район Славянска.

"Она была обстреляна, в том числе один из БТРов, но эта информация проверяется. Поэтому ни опровергнуть, ни подтвердить я ее пока не могу... Есть оперативная информация, что есть потери среди украинских военнослужащих и есть погибшие среди боевиков, но она проверяется, и официального подтверждения пока нет", - добавил Селезнев.

"5 мин назад в Семёновке был очередной большой взрыв, столб дыма был виден с северной стороны города",- написал блогер.

По информации активистов, снова появился Ан-30 Видимо, изучает результат обстрелов и бомбардировок.

Между тем, как пишут в соцсети, "боевики пытались сбить вертолет". Однако вертолеты АТО свободно летают в парах над деревьями", пишут в соцсетях

Также сообщается о том, что "артилерия с Карачуна теперь бьет немного ближе чем утром, похоже пост на Семеновке все-таки ликвидировали".

Также активисты сообщают и о том, что "сейчас затишье. Иногда прорываются звуки залпов и стрельбы со стороны Черевковки, Семеновки"

Напомним, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что под Славянском началась активная наступательная фаза антитеррористической операции.