Генсек НАТО предупредил: российские войска все еще могут вторгнуться в Украину

Российские войска, которые остаются возле границ Украины, все еще представляют значительную опасность для нашей страны и могут вторгнуться на ее территорию.

Об этом заявил генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен немецкому изданию Die Welt, пишет Инопресса.

"Я, разумеется, приветствую тот факт, что Россия отвела примерно две трети своих войск от российско-украинской границы, но там все равно остается достаточно большое количество подразделений, которые в любое время могут войти на территорию Украины, если будет принято соответствующее политическое решение", - сказал глава НАТО.

"Потому я не перестану требовать от России отвести от границы все дислоцированные там подразделения, а также прекратить дестабилизацию ситуации в Украине и поддержку пророссийских банд", - отметил он.

Расмуссен потребовал от России закрыть границу, чтобы "в Украину не проникали оружие и добровольцы".

Между тем, напоминает издание, российские военные начали новые учения в самый разгар конфликта в Украине. Как сообщает Министерство обороны РФ, вооруженные силы проводят учения с участием ракетных комплексов "Искандер".

Учения, как говорится в заявлении, проводятся на территории Западного военного округа (находится на северо-западе РФ, штаб - в Санкт-Петербурге - ред.) и продлятся до четверга. Также в них, добавляет издание, задействованы дальние бомбардировщики, вооруженные ракетами.

Напомним, ранее в НАТО уже заявляли об отводе двух третей российских войск от границ Украины.