СМИ рассказали, сколько боевики платят за пересечение украинской границы

Сотни вооруженных террористов из Чечни беспрепятственно пересекают украинскую границу и убивают мирных жителей, заплатив пограничникам 15 тысяч евро.

Сейчас украинская граница фактически существует лишь как условная линия, нарисованная на карте. Между пропускными пунктами сотни километров без заборов и ограждений, сообщает ТСН со ссылкой на программу "Гроші".

Ежедневно сотни террористов пересекают границу с оружием в руках. По неофициальным данным, в Украину со стороны России уже попали 4,5 тысячи боевиков.

Сами работники ГПС утверждают, что готовы к отражению любого нападения на территорию Украину. Однако их недобросовестные коллеги целыми грузовиками пропускают вооруженных до зубов экстремистов через украинскую границу всего за 15 тысяч евро, утверждают донецкие активисты.

Председатель пограничной службы Николай Литвин, которого уже несколько раз пытались уволить за бездействие, утверждает, что ситуация под контролем. По его словам, пересекать границу специально подготовленным наемникам-кавказцам никто не запрещал.

"Пока нет поручения правоохранительного органа - человек берет паспорт, приезжает, потом едет на какой-то сборный пункт, получает оружие и вливается в эти бандитские отряды", - заявляет Литвин.

Он также жалуется, что пограничники работают фактически в осаде боевиков: не хватает ни людей, ни оружия, ни желания воевать с террористами.

Напомним, ранее в погранслужбе отмечали, что в пограничников нет тяжелой техники и нет средств ведения огня и технических средств для того, чтобы противодействовать и на сто процентов не допускать боевиков. проникновения на территорию Украины вооруженных организованных групп.

видео: ТСН